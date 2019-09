Fifa kaznovala člana izvršnega odbora ruske zveze

Lozana, 13. septembra - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je Aleksandru Špriginu, članu izvršnega odbora ruske zveze in predsednika tamkajšnje uradne zveze navijačev, izrekla prepoved delovanja v nogometu do septembra 2021. Vzrok za takšno odločitev so sovražni in žaljivi komentarji na družbenih omrežjih v letih 2014 in 2015.