Evropske borze trgovanje večinoma sklenile v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 13. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so dobro sprejeli nove stimulativne ukrepe Evropske centralne banke (ECB), upajo tudi na končanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Evro se je v primerjavi z dolarjem okrepil, nafta se je pocenila.