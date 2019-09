Poročilo o arbitraži na klopeh članov Knovsa

Ljubljana, 13. septembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je obravnavala predlog poročila o arbitraži. Kot je pred sejo dejal predsednik komisije Matej Tonin, sicer zaupno poročilo razkriva, kaj je šlo narobe na slovenski strani in kako je Hrvaška že v začetku k arbitražnemu sporazumu pristopila neiskreno. Sejo so po uri razprave prekinili.