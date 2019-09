Večina ameriških finančnih voditeljev ostaja prepričana v Trumpovo volilno zmago

New York, 13. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump v vseh zadnjih anketah zaostaja za vodilnimi demokratskimi predsedniškimi kandidati na čelu z Joejem Bidnom, vendar pa to ne gane ameriških finančnih voditeljev, ki so še vedno večinoma trdno prepričani, da bo Trump novembra 2020 osvojil še drugi predsedniški mandat.