Newyorške borze uvodoma višje

New York, 13. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov, vlagatelji pa se nadejajo tretjega zaporednega tedna rasti. Optimistični so glede trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, pozitivno so jih presenetili tudi dobri podatki o domači prodaji na drobno, poročajo tuje tiskovne agencije.