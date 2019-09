Znana ženska reprezentanca za SP

Ljubljana, 13. septembra - Teja Belak, ki je imela edina mesto v reprezentanci že zagotovljeno, Tjaša Kysselef in Adela Šajn bodo zastopale Slovenijo na bližnjem svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki, ki bo v Stuttgartu od 4. do 13. oktobra. Že 49. gimnastično SP bo glavno kvalifikacijsko sito za preboj na olimpijske igre leta 2020 v Tokiu. To je tudi cilj izbrane vrste.