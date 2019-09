Fužinar boljši od Brd

Ljubljana, 13. septembra - Nogometaši Fužinarja in Brd so začeli 8. krog 2. slovenske lige. Z 2:1 so slavili Korošci, ki so se vsaj začasno prebili na peto mesto. Zadela sta drugi strelec lige Žan Medved v deveti in Frane Ikić v prvi minuti sodniškega dodatka. Pri Bricih pa je bil uspešen Rok Bužinel v 77. minuti.