Novi italijanski finančni minister napoveduje novo fazo odnosov z EU

Rim, 13. septembra - Novi italijanski minister za gospodarstvo in finance Roberto Gualtieri je v danes objavljenem intervjuju za časnik La Repubblica dejal, da je konflikten odnos prejšnje vlade do EU državo veliko stal. Napovedal je, da nova vlada začenja novo fazo odnosov z Brusljem in da bo poskušala rešiti nesoglasja glede proračuna.