V Tuniziji predčasne volitve predsednika

Tunis, 15. septembra - V Tuniziji danes potekajo volitve predsednika države, ki so jih zaradi smrti prvega demokratično izvoljenega voditelja Bejija Caida Essebsija sklicali dva meseca prej, kot so načrtovali. Kandidira kar 26 predsedniških kandidatov, a ob ekonomski negotovosti so volivci večinoma apatični.