Kitajska ameriško sojo in svinjino izvzela iz višjih carin

Peking, 13. septembra - Kitajske oblasti so sporočile, da bodo ameriško sojo, svinjino in nekatere druge kmetijske proizvode izvzele iz kvote izdelkov, na katere nameravajo zvišati carine. Gre za nov korak v smeri pomiritve trgovinskega spora z ZDA, potem ko je Peking napovedal odpravo carin na 16 kategorij ameriškega blaga, ZDA pa so nato odložile novo povišanje carin.