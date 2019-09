Ljubljanski reševalci in gasilci formalizirali sodelovanje pri izobraževanju

Ljubljana, 13. septembra - Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar in poveljnik Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Kučič sta danes podpisala sporazum o sodelovanju. "Glavni doprinos sporazuma vidimo v skupnem usposabljanju, izobraževanju in večji medsebojni usklajenosti," je ob podpisu dejal Poklukar. Prikazali so tudi požarno vajo reševanja in oskrbe ponesrečencev.