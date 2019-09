V Piranu z ukrepi za odpravo pomanjkljivosti prometnega režima

Piran, 15. septembra - Sedanji sistem parkirnih abonmajev v Piranu dovoljuje zlorabe, poleg tega imajo nekateri uporabniki pravico do abonmaja, čeprav sploh ne živijo v mestu, ugotavljajo v Okolju Piran. Zato bodo šli v spremembo načina prehoda mimo zapornic in spremenili način ugotavljanja upravičenosti do abonmajev.