Policisti prijeli dva prevoznika nezakonitih migrantov

Ljubljana/Cerknica, 13. septembra - V četrtek popoldne so policisti v Mrtvicah obravnavali ukrajinskega voznika, ki je v vozilu prevažal 10 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Zvečer pa so policisti v Cerknici obravnavali še albanskega državljana, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonski ograjo. Izkazalo se je, da je prevažal pet tujcev.