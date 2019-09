Danes obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o limfomu

Ljubljana, 15. septembra - Na današnji dan obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o limfomu. Gre za rak limfatičnega sistema, najpogostejši znak pa so neboleče povečane bezgavke na vratu, pod pazduho ali v dimljah. Simptomi bolezni so lahko tudi zelo splošni, kot je na primer nočno potenje, nepojasnjena vročina, izguba telesne teže in utrujenost.