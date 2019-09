Nova Zelandija dodatno zaostrila zakonodajo o orožju

Christchurch, 13. septembra - Nova Zelandija je danes predstavila novo zakonodajo o strelnem orožju, katere cilj je zagotoviti, da bodo lahko poslej pištole ali puške nosili le ljudje, ki bodo za to "sposobni in primerni". Ukrep so sprejeli v luči marčnega napada na dve mošeji v Christchurchu, v katerem je umrlo 51 muslimanov.