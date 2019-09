Štajerska varda tudi to poletje aktivna, policija spremlja aktivnosti

Ljubljana, 14. septembra - Skupine civilistov pod vodstvom Štajerske varde Andreja Šiška so tudi to poletje izvajale vojaška urjenja v štajerskih gozdovih, kar je nedavno v televizijski reportaži hrvaške RTL vznemirilo tudi tamkajšnjo javnost. Na policiji so za STA zatrdili, da skrbno spremljajo morebitna tveganja, ki bi bila povezana z odklonskimi ravnanji.