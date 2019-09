Po hribih okoli Celja poteka čistilna akcija

Celje, 13. septembra - Na pobudo Gimnazije Celje - Center danes poteka čistilna akcija Očistimo celjske hribe. V njej sodeluje več kot 1100 sedanjih in nekdanjih dijakov in učiteljev, ki pobirajo smeti ob priljubljenih celjskih pohodniških poteh. V akciji sodelujeta tudi Celjski mladinski center in taborniki iz roda II. grupe odredov Celje.