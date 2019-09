Izšla naslovna skladba za novi film Charliejevi angelčki

Los Angeles, 14. septembra - Pevke Ariana Grande, Miley Cyrus in Lana Del Rey so posnele video s skladbo Don't Call Me Angel, ki bo naslovna pesem prihajajočega filma Charliejevi angelčki. Ameriška komedija režiserke Elizabeth Banks, v kateri so vloge angelčkov prevzele Kristen Stewart, Naomi Scott in Ella Balinska, bo po napovedih na filmska platna prišla 15. novembra.