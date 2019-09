Bobinac in Vujović napovedala popolno mobilizacijo

Ljubljana, 13. septembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v začetku prihodnjega leta nastopila na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac in selektor Veselin Vujović pa sta pred osrednjim dogodkom sezone 2019/20 napovedala popolno mobilizacijo vodstva RZS, stroke in igralskega kadra.