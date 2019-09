Tokio, 13. septembra - Večina indeksov na azijskih borzah je danes dosegla precejšnji dvig in se povzpela na najvišje vrednosti v zadnjih šestih tednih. Vlagatelji so pohvalili najnovejšo potezo Evropske centralne banke (ECB) in popuščanje napetosti v trgovini med Kitajsko in ZDA.