Nagradi konference CIO leta v ZPIZ in Bolnišnico Topolšica

Brdo pri Kranju, 13. septembra - Na letošnji konferenci CIO leta, osrednjem srečanju vodstvenih kadrov na področju informacijskih tehnologij (IT), bosta nagradi za CIO leta in nagrado za digitalno preobrazbo prejela Edmond Pajk, vodja IT-sektorja v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ter Bolnišnica Topolšica.