Ženski teniški turnir v Hongkongu odpovedan zaradi protestov

Hongkong, 13. septembra - Organizatorji teniškega turnirja WTA v Hongkongu so danes zaradi več mesecev trajajočih protestov v tem upravnem območju Kitajske odpovedali turnir in ga prestavili za nedoločen čas. "V luči trenutnega položaja smo morali prestaviti turnir. Po pogovorih z našimi glavnimi deležniki smo ugotovili, da je bolje turnir pripraviti pozneje," so sporočili.