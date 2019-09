Rekordni prestopni rok v evropskem nogometu, 3,98 milijarde evrov

Zürich, 12. septembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je v svojem poročilu navedla, da je bil letošnji poletni prestopni rok rekorden. Klubi, ki so nastopali v ligi prvakov in evropski ligi, so porabili 29 odstotkov več denarja kot prejšnje poletje in 19 odstotkov več od pred tem rekordnega poletja leta 2017. Skupaj je bilo potrošenih 3,98 milijarde evrov.