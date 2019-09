Bruselj krepi udeležbo afriških študentov v programu Erasmus+

Bruselj, 15. septembra - Evropska unija bo namenila dodatnih 17,6 milijona evrov v podporo več kot 8500 afriškim študentkam in študentom ter zaposlenim za sodelovanje v programu Erasmus+ v letošnjem letu. Dodatna sredstva so omogočila 40-odstotno povečanje udeležbe državljanov afriških držav v programu, so ta teden sporočili iz Bruslja.