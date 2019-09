Praga, 12. septembra - Države Višegrajske skupine, Češka, Poljska, Madžarska in Slovaška, so se danes na vrhu s predstavniki držav Zahodnega Balkana zavzele za čim prejšnjo širitev Evropske unije na Balkan in sprejele ustrezno izjavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.