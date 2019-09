Sodišče EU: Avstrijska protidumpinška zakonodaja v nasprotju z evropskim pravom

Luxembourg, 12. septembra - Sodišče EU je odločilo, da je avstrijska protidumpinška zakonodaja, ki prinaša visoke kazni tudi za najmanjše formalne prekrške tujih podjetij, ki so v Avstriji opravljala svoje storitve, v nasprotju z evropskim pravnim redom. Kazni so doletele tudi številna slovenska podjetja, ki so storitve opravljala v severni sosedi.