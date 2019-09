V Šarčevi vladi po prvem letu stabilno podporo javnosti ocenjujejo kot dobro popotnico za naprej

Ljubljana, 12. septembra - Vladna ekipa prvo leto mandata končuje s stabilno in močno podporo javnosti, zaupanje javnosti pa je dobra popotnica za izzive naslednjih let, ob prvem letu vlade izpostavljajo v vladnem uradu za komuniciranje. Kot so zapisali, je izzivov veliko in v zgolj letu dni ni mogoče napraviti vsega, gredo korak za korakom, novosti pa uvajajo premišljeno.