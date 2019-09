Na Ptuju odslej brezplačni prevozi za starejše s Šoferkom

Ptuj, 12. septembra - Ptujska mestna občina se bo prihodnji teden v sodelovanju z Javnimi službami Ptuj in Zvezo šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Ptuj pridružila tistim, ki starejšim občanom omogočajo možnost brezplačnega prevoza. S Šoferkom bodo bolj mobilni postali tudi tisti, ki nimajo lastnega prevoza ter enostavnega dostopa do javnega prevoza.