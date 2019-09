Vlada na čelo okoljskega inšpektorata kot v.d. imenovala Dragana Matića

Ljubljana, 12. septembra - Vlada je na današnji seji s položaja glavne inšpektorice Inšpektorata RS za okolje in prostor razrešila Dragico Hržica in na njen položaj kot vršilca dolžnosti imenovala Dragana Matića. Nekdanji poslanec SMC bo na čelu direktorata do imenovanja glavnega inšpektorja inšpektorata, vendar največ do 15. marca prihodnje leto.