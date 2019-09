Umar: Slabša napoved posledica upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah

Ljubljana, 12. septembra - Slabša gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je posledica upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah in obetov do konca leta, ki vplivajo na izvoz in investicije izvoznega sektorja, je pojasnila direktorica Umarja Maja Bednaš. Pri tem je izpostavila slabše napovedi za Nemčijo, ki je pomembna za izvoz.