KPK za zakonsko ureditev sankcioniranja izvoljenih nosilcev javnih funkcij

Ljubljana, 12. septembra - Komisija za preprečevanje korupcije je na DZ ter na ministrstvi za javno upravo in za pravosodje naslovila pobudo za uvedbo ustreznih mehanizmov sankcioniranja članov predstavniških teles na državni in lokalni ravni ter županov. Komisija namreč ugotavlja, da ni vzpostavljenega učinkovitega uveljavljanja politične odgovornosti, so sporočili iz KPK.