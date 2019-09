Bruselj za begunce iz Venezuele namenja 10 milijonov evrov pomoči

Bruselj, 12. septembra - Evropska komisija bo namenila dodatnih 10 milijonov evrov v podporo venezuelskim beguncem in migrantom v državah, na katere najbolj vpliva venezuelska kriza. Sredstva bodo namenili sosednji Kolumbiji, kamor se je zateklo največ venezuelskih beguncev, Ekvadorju in Peruju, so danes sporočili iz Bruslja.