Med begom pred policisti s tujci v avtomobilu trčil v policijsko vozilo

Ljutomer, 12. septembra - Ljutomerski policisti so minulo noč ustavljali osebni avtomobil, ki pa je ustavil šele, ko je med vožnjo po avtocesti trčil v službeno vozilo policije in zaščitno ograjo. Policisti so ugotovili, da se v vozilu poleg dveh državljanov Srbije na sprednjih sedežih nahaja še deset Pakistancev in dva Indijca, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.