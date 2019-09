Sto let ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Ljubljana, 12. septembra - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo drevi potekala slavnostna akademija ob 100-letnici ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Sprehodili se bodo skozi bogata zgodovinska obdobja delovanja fakultete in se spomnili glavnih mejnikov in uspehov. Zbrane bosta pozdravila rektor univerze Igor Papič in dekan fakultete Matjaž Mikoš.