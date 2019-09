Purič: Odprava napak informacijskega sistema čudež, sredstva bomo počrpali

Ljubljana, 12. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vzpostavila zadovoljivo delovanje informacijskega sistema in preprečila zaustavitev vračil iz bruseljske blagajne, je danes v Ljubljani povedal resorni minister Iztok Purič in to označil za "čudež". Sloveniji bo po njegovih besedah uspelo počrpati sredstva za tekočo finančno perspektivo.