V Kamniku znova mobilna enota programa Dora

Ljubljana, 12. septembra - Mobilna enota programa Dora se je konec avgusta vrnila v Kamnik. Skupaj bodo na mamografijo povabili okoli 4000 žensk iz kamniške občine, starih med 50. in 69. letom. Pregledi s slikanjem dojk v mobilni enoti, ki stoji na ploščadi ob Domu kulture Kamnik, pa bodo predvidoma potekali do začetka leta 2020, so sporočili iz omenjenega programa.