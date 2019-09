EU z ukrepi za večjo preglednost cen v prehranski verigi

Bruselj, 12. septembra - Evropska komisija bo po današnjih pogovorih z državami članicami v naslednjih tednih sprejela ukrepe za večjo preglednost z izboljšanim poročanjem o cenah vzdolž prehranske verige. Ukrepe bodo uporabljali za meso, mlečne proizvode, vino, žita, oljnice in beljakovinske rastline, sadje in zelenjavo, oljčno olje ter sladkor, so sporočili iz Bruslja.