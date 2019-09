V Rusiji na novo pokopali več kot 1800 nemških vojakov, padlih v bitki za Stalingrad

Volgograd, 12. septembra - V Rusiji so danes ponovno pokopali več kot 1800 nemških vojakov, ki so padli v najbolj krvavi bitki druge svetovne vojne, bitki za Stalingrad. Trupla 1837 vojakov so danes pokopali na spominskem pokopališču Rosoška v Volgogradu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.