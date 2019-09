Mleko so ljudje uživali že v neolitiku

London, 12. septembra - Raziskovalci so odkrili doslej najzgodnejše neposredne dokaze o človeškem uživanju mleka, in sicer na zobovju prazgodovinskih britanskih kmetov. Ekipa pod vodstvom arheologov z univerze v britanskem Yorku je ugotovila, da se je mleko uživalo že v neolitiku, pred okoli 6000 leti - čeprav so bili ljudje tedaj verjetno še laktozno intolerantni.