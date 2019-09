Italijanski voznik skušal zbežati slovenskim policistom

Nova Gorica, 12. septembra - Novogoriški policisti so v nedeljo ob 19.45 v Rožni Dolini obravnavali italijanskega voznika, ki je skozi naselje drvel s 103 kilometri na uro. Ker se na znake policistov ni ustavil, so mu sledili čez mejo v Italijo. Na koncu so ga prijeli z uporabo prisilnih sredstev in ga predali Italijanom, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.