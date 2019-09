Rolling Stonesi bodo s posebno izdajo obeležili 50-letnico albuma Let it Bleed

London, 14. septembra - Skupina The Rolling Stones bo novembra s posebno izdajo obeležila 50-letnico albuma Let It Bleed. Obsegala bo tako mono kot stereo format plošče, za kar bo poskrbel studijski mojster Bob Ludwig. Priložena bosta knjižica z doslej še neobjavljenimi fotografijami fotografa zasedbe Ethana Russlla in esej glasbenega novinarja Davida Frickeja.