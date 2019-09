British American Tobacco bo ukinil 2300 delovnih mest

London, 12. septembra - Tobačni velikan British American Tobacco (BAT) namerava po svetu do januarja ukiniti 2300 delovnih mest. Novo vodstvo namreč predvideva večje spremembe, in sicer občutno poenostaviti trenutni način dela in poslovne procese, poleg tega pa zagotoviti novo kategorijo rasti na račun prihodkov od kontroverznih elektronskih cigaret.