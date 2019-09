Sedem otrok od desetih v koroški in pomurski regiji se rodi neporočenim materam

Ljubljana, 12. septembra - V koroški in pomurski regiji se je lani sedem od desetih otrok rodilo neporočenim materam. Povprečna starost žensk, ki so rodile prvič, je bila najnižja v posavski regiji, 28,4 leta, in je za 2,3 leta nižja od povprečne starosti prvorodnic v obalno-kraški regiji. V koroški regiji se je kot 70 odstotkov otrok rodilo neporočenim materam.