Tožilstvo predlaga razveljavitev oprostilne sodbe glede izsiljevanja za vodjo Kobre

Koper, 12. septembra - Na višjem sodišču so danes obravnavali pritožbo tožilstva zoper sodbo koprskega okrožnega sodišča, ki je lansko jesen vodjo izolske Kobre Valona Hoxhaja in soobtoženega Eltona Shkurtija oprostilo obtožb o izsiljevanju. Tožilstvo meni, da izpovedbo oškodovanca podpirajo tudi materialni dokazi, zato predlaga razveljavitev sodbe in ponovno sojenje.