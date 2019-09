Evropske borze na najvišjih ravneh v zadnjih šestih tednih

Frankfurt, 12. septembra - Evropske borze so današnji trgovalni dan začele v zelenem, borzni indeksi pa so se povzpeli na najvišje ravni v zadnjih šestih tednih. Vlagatelji so dobro razpoloženi zaradi znamenj o popuščanju trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko, še naprej pa se med njimi krepijo pričakovanja, da bo ECB danes sprejela nove stimulativne ukrepe.