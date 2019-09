Policisti opozarjajo na nedovoljeno zbiranje prispevkov s strani tujcev

Lesce, 12. septembra - Gorenjski policisti so v sredo preverjali prijavo zbiranja prostovoljnih prispevkov s strani tujcev. Oseb sicer niso izsledili, ljudi pa ob tem ponovno opozarjajo na previdnost pri izročanju prispevkov, predvsem kadar so zbiralci tujci. Primeri nedovoljenega zbiranja prispevkov so namreč precej pogosti.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, tujci prispevke najpogosteje nedovoljeno zbirajo na parkiriščih trgovskih centrov in pod pretvezo, da so za gluhoneme ali za otroke. Ljudem pri tem v podpis običajno ponujajo tudi popisni list.

Gorenjski policisti so na interventno številko 113, na katero lahko občani prijavijo sum kršitve, ta mesec sprejeli že pet takih prijav, in sicer za območje Zlatega Polja, centra Kranja, Spodnjega Plavža na Jesenicah ter Bleda. V treh primerih so osebe izsledili in v le enem primeru je oseba imela dovoljenje za zbiranje prispevkov.