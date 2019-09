V Goriških Brdih se začenja Brda Contemporary Music Festival 2019

Goriška Brda, 12. septembra - V Šmartnem v Goriških Brdih se začenja festival kreativne in improvizirane glasbe Brda Contemporary Music Festival. Festivala se bodo udeležili številni svetovno priznani glasbeniki in drugi umetniki. Festival ponuja pestro dogajanje z delavnicami, izobraževanjem in koncerti za vse glasbene navdušence, so sporočili iz Hiše kulture v Šmartnem.