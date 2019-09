Dnevnik: Tožilstvo zaradi preiskovalne komisije v zadevi Kangler na ustavno sodišče

Ljubljana, 12. septembra - Vrhovno državno tožilstvo je na ustavno sodišče podalo pobudo za oceno ustavnosti, ki se nanaša na ustanovitev preiskovalne komisije v zadevi Kangler in na zakon o parlamentarni preiskavi, ki to dopušča, poroča Dnevnik. "Glavni poudarek pobude je nedopustnost posega zakonodajne veje oblasti v pravosodje," so pojasnili na tožilstvu.