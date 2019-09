V SNG Maribor pred 100 leti prvič zazvenela slovenska beseda

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 14. septembra - Slovensko narodno gledališče (SNG) Maribor v prihodnjih dneh z različnimi dogodki obeležuje 100 let delovanja. Septembra leta 1919 je na tamkajšnjem odru prvič zazvenela slovenska beseda. Prva uprizoritev je bila drama Tugomer v režiji takratnega ravnatelja gledališča Hinka Nučiča, maja naslednje leto so vpeljali še opero in šest let kasneje balet.