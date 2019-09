V Franciji poziv h koncu homofobije na stadionih

Pariz, 12. septembra - Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu in predsednik francoske nogometne zveze Noel Le Graet sta v sredo v skupni izjavi za javnost pozvala h koncu homofobije na nogometnih stadionih v Franciji. Oba sta tudi obljubila, da bosta država in zveza poslej skupno delovala v boju proti vsem pojavom diskriminacije, homofobije in rasizma.